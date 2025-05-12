На благоустройство тропы у Водонапорной башни в Уфе направят еще 6,4 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 21 мая выберет подрядчика благоустройства тропы возле Водонапорной башни, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6,4 млн руб., деньги выделит бюджет города.

В течение семи календарных дней подрядчик обязан установить 60 многоугольных опор со светодиодным модулем, высотный и навигационный указатели, и дать трехлетнюю гарантию на работы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2024 года администрация Ленинского района Уфы по итогам аукциона заключила контракт на благоустройство тропы возле Водонапорной башни с ООО «Чистый путь». При начальной стоимости закупки 20 млн руб. компания предложила исполнить контракт за 17,79 млн руб.

Водонапорная башня, которая находится за Телецентром, построена в 1901 году, использовалась для обеспечения водой горожан до 1950-х годов. В 1960–1970-е годы в сооружении размещалась обсерватория. В 2021 году она включена в перечень объектов культурного наследия регионального значения. В 2024 году на площадке возле Водонапорной башни разбили сквер к 450-летию Уфы.

Майя Иванова