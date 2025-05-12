Депутаты сняли с должности обвиняемую в получении взятки сити-менеджера Бирска

Депутаты горсовета Бирска по представлению Бирской межрайонной прокуратуры досрочно прекратили полномочия главы городской администрации Виктории Бурдиной «в связи с утратой доверия за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является». Документ опубликован на сайте поселения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Виктория Бурдина, возглавлявшая администрацию с августа 2022 года, обвиняется в получении 30 тыс. руб. взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от представителя подрядной организации, которая занималась благоустройством аллеи в Бирске. В посредничестве при получении взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) обвиняется ее заместитель Сергей Гайтанов.

Кроме того, сити-менеджера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) — следствие инкриминирует чиновнице продажу объекта культурного наследия из муниципальной собственности по заниженной стоимости.

Другим решением совета обязанности главы администрации Бирска до объявления конкурса возложены на главного специалиста отдела ЖКХ Рината Ахмадуллина.

Идэль Гумеров