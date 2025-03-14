Мэра наказания

Глава администрации Бирска Виктория Бурдина (назначена на должность в августе 2022 года) обвиняется в получении, а ее заместитель Сергей Гайтанов — в посредничестве при получении взятки. Также госпоже Бурдиной инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями при продаже муниципального памятника культуры регионального значения Дом Коновалова. Объект рыночной стоимостью 5,8 млн руб. был продан за 3,1 млн руб. По версии следствия, разница в 2,7 млн руб. является ущербом городскому бюджету. Обвиняемые арестованы до 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава администрации Бирска Виктория Бурдина и ее заместитель Сергей Гайтанов в зависимости от роли и степени участия обвиняются в превышении должностных полномочий и посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 290, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Госпожа Бурдина также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд арестовал их до 13 мая, сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканских управлений СКР и ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки Бирской межрайонной прокуратуры. По мнению следствия, в июне 2023 года Виктория Бурдина продала ООО «Профлаб» за 3,1 млн руб. объект культурного наследия регионального значения — Дом Коновалова. Здание постройки конца XIX века находилось в собственности муниципалитета. Местная прокуратура, установив, что здание было реализовано ниже рыночной стоимости, потребовала от главы администрации устранить нарушение, но этого сделано не было.

Вместо того, чтобы расторгнуть договор, госпожа Бурдина в марте 2024 года подписала акт сверки взаимных расчетов с покупателем. В течение месяца компания продала здание за 7,2 млн руб. Покупатель неизвестен.

По данным независимой экспертизы, рыночная стоимость Дома Коноваловых оценивалась более чем в 5,8 млн руб., то есть бюджету города был нанесен материальный ущерб в размере 2,7 млн руб., отмечает прокуратура.

Также, по версии следствия, в декабре 2024 года Виктория Бурдина получила через своего заместителя Сергея Гайтанова 30 тыс. руб. от представителя подрядной строительной компании. За эту сумму, полагают в СКР, глава администрации подписала акты выполненных работ по благоустройству центральной аллеи имени Борцов Революции в городском парке Соколок, а также согласилась покровительствовать компании в дальнейшем. Фактически работы, проведенные в парке, не соответствовали проектно-сметной документации, отметили в СКР и прокуратуре.

Виктория Бурдина назначена главой администрации Бирска в августе 2022 года. До этого она занимала должность директора МКУ «Управление благоустройства» Бирска.

Получить оперативный комментарий адвоката Ильи Океня, представляющего интересы Виктории Бурдиной, не удалось.

Майя Иванова