В Херсонской области за сутки четыре человека погибли из-за атак ВСУ

За прошедшие сутки в Херсонской области четыре человека погибли и двое пострадали из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, все погибшие — жертвы удара дрона по селу Челбурда, еще один местный житель получил ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

В Голой Пристани также был ранен местный житель. В Новой Каховке получили повреждения два многоквартирных дома и один частный. Помимо этого обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку, Рыбальче, перечислил господин Сальдо в Telegram.

1 мая ВСУ нанесли удар FPV-дронами в районе центрального рынка в городе Алешки. В результате погибли 7 человек, более 20 ранены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).