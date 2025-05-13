«Автомобили Tenet будут глубоко локализованными»

В непростое время для российского авторынка — высоких кредитных ставок и, как следствие, снижения спроса и затоваренности — «АГР Холдинг» загружает свою площадку в Калуге (бывший завод Volkswagen) новым автомобильным брендом Tenet. Партнером стала китайская государственная компания Defetoo. О количестве моделей, встающих на конвейер, ценовом позиционировании, конкурентах бренда и перспективах рынка легковых машин “Ъ” рассказал генеральный директор «АГР Холдинга» Алексей Калицев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Калицев

Фото: пресс-служба «АГР Холдинга» Алексей Калицев

Фото: пресс-служба «АГР Холдинга»

— В конце февраля «АГР Холдинг» подписал соглашение о партнерстве с китайской Defetoo по производству автомобилей бренда Tenet. Об этой компании известно мало, а о ее портфеле брендов — ничего. Кто они?

— Наш партнер Defetoo — китайская госкомпания, мажоритарным акционером которой является Комитет по развитию экономической и технологической зоны Уху. Ее уставный капитал превышает 1 млрд юаней, что обеспечивает прочную финансовую основу для реализации международных проектов. У Defetoo мощная бизнес-экосистема: в общей сложности десять подразделений, отвечающих за исследования и разработки, производство, маркетинговые исследования и аналитическую поддержку бизнеса.

— Ваше сотрудничество предполагает создание совместного предприятия, соглашение о промсборке или какой-либо другой формат?

— Пока я могу сказать только то, что подписанное нами в феврале соглашение предполагает технологическое партнерство. То есть организацию производства автомобилей Tenet на высокотехнологичной модульной платформе, которая будет интегрирована с глубоко локализованной компонентной базой, отвечающей мировым стандартам автомобилестроения. Мы организуем эту большую и сложную работу поэтапно: от крупноузловой до мелкоузловой сборки с последовательным увеличением уровня локализации.

— Когда начнется серийное производство автомобилей Tenet?

— Для нас важно наладить выпуск автомобилей именно по полному циклу (CKD), то есть быстро перейти от крупноузловой к мелкоузловой сборке, которая намечена уже на середину лета.

— В периметр соглашения входит передача технологий?

— Соглашением предусмотрено создание единого центра НИОКР, а также развитие кластера локальных поставщиков. Наше сотрудничество нацелено на формирование полноценной промышленной экосистемы, охватывающей цепочку НИОКР «производство—поставки».

— Речь о долгосрочном сотрудничестве?

— Да, перед нами стоят амбициозные задачи совместного с Defetoo формирования долгосрочной стратегии развития, реализации 20-летнего инвестиционного плана, которые позволят автомобилям Tenet занять лидирующие позиции на рынке.

— Сколько моделей Tenet встанет на конвейер? И в каком диапазоне ожидаются цены?

— В этом году мы планируем вывести на российский рынок четыре модели. Они будут представлены в средней ценовой категории.

— Выпуск этих четырех моделей начнется одномоментно или поэтапно?

— Модели будут вставать на конвейер не одновременно. Мы стартуем с крупноузловой сборки и очень быстро переходим к мелкоузловой.

— С какой модели начнете?

— Расскажем в скором времени.

— Планируете заключать СПИК?

— Мы уже его заключили. Как я и говорил, автомобили бренда Tenet будут глубоко локализованными. Мы с нашими партнерами настроены на серьезную работу в этом направлении, поэтому «АГР Холдинг» уже взял на себя обязательства в рамках СПИК. А для Defetoo стратегически важно развитие на внешних рынках за счет глубокой локализации.

— Почему вы решились запускать новый продукт в такое сложное время: низкой покупательской активности и затоваривания?

— Любое сложное время — это в том числе и период возможностей. Мы предложим рынку глубоко локализованный продукт, который создан специально для российского рынка с учетом условий и особенностей эксплуатации. Это поможет нам бороться за достойные результаты продаж. Более того, мы рассчитываем, что во второй половине года рынок снова вернется к росту.

— Какую нишу на рынке вы намерены занять и кто ваши основные конкуренты?

— Основу модельного ряда Tenet составят преимущественно автомобили класса SUV: от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D. В качестве конкурентов рассматриваем «одноклассников» (SUV в разных классах) в средней ценовой категории.

— Согласно вашей стратегии, кто основные потенциальные покупатели автомобилей бренда?

— Своей основной аудиторией мы видим прагматичных людей со средним и высоким доходом.

— На какой уровень продаж вы намерены выйти?

— У нас амбициозные планы: рассчитываем войти в число лидеров рынка.

— Каков ваш прогноз по российскому рынку легковых автомобилей текущего года? Многие сейчас настроены пессимистически…

— В ближайшее время, вероятнее всего, тренд на сокращение продаж сохранится. Тем не менее мы возлагаем большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко