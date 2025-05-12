МИД Польши признал дипломатов из генконсульства РФ в Кракове персонами нон грата

Трое дипломатов из генконсульства РФ в Кракове признаны персонами нон грата. Об этом в понедельник сообщила вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс. Ранее глава МИД Радослав Сикорский сообщил, что власти страны решили закрыть российское генконсульство в Кракове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генконсульство России в Польше, Генконсульство России в Кракове Фото: Генконсульство России в Польше, Генконсульство России в Кракове

«Дипломатические сотрудники генконсульства признаны лицами, чье пребывание в нашей стране нежелательно»,— сказала госпожа Мосциская-Дендыс журналистам, отметив, что в в дипведомстве в Кракове работают три сотрудника с дипломатическим статусом.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны решили закрыть российское генконсульство в Кракове. Он объяснил это решение наличием у Варшавы доказательств причастности РФ к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. Накануне главы Минюста и МВД Польши Адам Боднар и Томаш Семоняк обвинили российские спецслужбы в заказе поджога ТЦ. Комментируя действия Варшавы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала «адекватный ответ» на «неадекватные шаги» польских властей.

30 ноября 2024 года власти Польши закрыли генконсульство России в Познани. Глава МИД связывал закрытие российского генконсульства в Познани с возможной причастностью России к диверсиям на территории Польши. Министр тогда допускал закрытие оставшихся в стране генконсульств РФ в случае, если продолжатся «акты саботажа». В январе 2025 года в Петербурге официально прекратило работу генеральное консульство Польши. В МИД РФ решение объяснили принципом взаимности.

Анастасия Домбицкая