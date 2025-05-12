Польша обвинила российские спецслужбы в поджоге торгового центра в Варшаве

Главы Минюста и МВД Польши Адам Боднар и Томаш Семоняк обвинили российские спецслужбы в заказе поджога торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. По их словам, часть преступников уже задержана, а ход организации поджога установлен. Об этом говорится на сайте правительства Польши.

«На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. ...Деятельность преступников организовывалась и направлялась постоянным лицом, находящимся в Российской Федерации»,— говорится в опубликованном заявлении.

12 мая 2024 года в Варшаве произошёл крупный пожар, полностью уничтоживший торговый центр Marywilska 44. Власти Польши рассматривают версию умышленного поджога. Премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети Х подтвердил, что версия о причастности РФ проходит проверку, подчеркнув при этом, что на данный момент доказательств нет.