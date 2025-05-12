Захарова пообещала «адекватный ответ» на закрытие генконсульства РФ в Кракове

Москва даст «адекватный ответ» на «неадекватные шаги» польских властей. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши о закрытии российского генконсульства в Кракове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Варшава продолжает сознательно обрушать отношения, действуя против интересов граждан. Адекватный ответ на эти неадекватные шаги последует вскоре»,— сказала госпожа Захарова в беседе с RTVI.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны решили закрыть российское генконсульство в Кракове. Он объяснил это решение наличием у Варшавы доказательств причастности РФ к поджогу торгового центра Marywilska 44 в Варшаве в 2024 году. Накануне главы Минюста и МВД Польши Адам Боднар и Томаш Семоняк обвинили российские спецслужбы в заказе поджога ТЦ.

30 ноября 2024 года власти Польши закрыли генконсульство России в Познани. Глава МИД связывал закрытие российского генконсульства в Познани с возможной причастностью России к диверсиям на территории Польши. Министр тогда допускал закрытие оставшихся в стране генконсульств РФ в случае, если продолжатся «акты саботажа». В январе 2025 года в Петербурге официально прекратило работу генеральное консульство Польши. В МИД РФ решение объяснили принципом взаимности.

В настоящее время в Польше работает одно генконсульство РФ в Гданьске, а также посольство в Варшаве.

Анастасия Домбицкая