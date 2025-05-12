ТРЦ «Панорама» в Черкесске выставили на торги за 403 млн рублей

АО «Россельхозбанк» выставило на торги права требования по обязательствам ООО «Стройград», обеспеченные залогом торгово-развлекательного центра «Панорама-1» в Черкесске. Начальная цена на аукционе составит 403,9 млн руб., сообщается на сайте электронной торговой площадки alfalot.ru.

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В состав лота также входят уличные магазины (422,6 кв. м) и земельный участок под платную автостоянку площадью 4,8 тыс. кв. м.

Торговый центр расположен в центре города (ул. Кавказская, д. 37), площадь объекта — 10,1 тыс. кв. м. ТЦ практически полностью заполнен арендаторами – федеральными торговыми сетями, среди которых «Спортмастер», «Zolla», «Лэтуаль», «М.Видео», «Calzedonia» и другие. Заполняемость составляет 99%, говорится в объявлении.

Торги пройдут в формате аукциона на понижение с шагом 3,7 млн руб. Для участия необходимо внести обеспечительный платеж в размере 5 млн руб.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 27 июня. Аукцион состоится 3 июля.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройград» зарегистрировано в 2014 году в Москве. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Роман Горлов. Уставный капитал предприятия — 352,7 млн руб. Выручка компании за 2023 год составила 48,2 млн руб., убыток — 13,2 млн руб.

Объект состоит из двух зданий: «Панорама 1» и «Панорама 2» (17,4 тыс. кв. м).

Комплекс введен в эксплуатацию в 2015 году. ТРЦ расположен в непосредственной близости от Центрального рынка, автовокзала пригородного и междугороднего сообщения.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики признал ООО «Стройград» несостоятельной в марте 2023 года по заявлению АО «Россельхозбанк». Требования банка включены в третью очередь реестра кредиторов в размере 442,8 млн руб. (основной долг 327,2 млн руб., просроченный основной долг — 77,1 млн руб., проценты — 33,6 млн руб. и неустойка — 4,9 млн руб.). Большая часть задолженности компании по кредитам обеспечена залогом в виде торгового центра «Панорама».

Тат Гаспарян