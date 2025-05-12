В Техасе запретят продажу земли гражданам «враждебных стран»

Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил в соцсети X о скором подписании закона, вводящего запрет на покупку в штате земли гражданами из списка «враждебных стран». 9 мая в Палате представителей одобрили пакет поправок к законопроекту. Ожидается, что он вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет влиять на сделки, заключаемые после этой даты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грег Эббот

Фото: Brian Snyder / Reuters Грег Эббот

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Вскоре я подпишу самый жесткий закон в США, запрещающий выходцам из враждебных иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, покупать землю в Техасе или владеть ею»,— написал господин Эббот.

Согласно тексту законопроекта, запрет будет применяться к физическим лицам, предприятиям и организациям, связанным с указанными странами. Ответственные чиновники заявляют, что ограничения на покупку земли вводятся по признаку страны проживания, а не национального происхождения человека. Граждане США или постоянные законные резиденты не будут попадать под действие нового закона.

Журнал Newsweek сообщает, что законопроект стал реакцией на обеспокоенность граждан Техаса, вызванную покупкой Китаем земель в Соединенных Штатах. Некоторые из приобретенных участков оказались вблизи американских военных баз. Попытки введения аналогичного законопроекта осуществлялись в 2023 году, но тогда он не прошел Палату представителей.