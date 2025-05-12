Владимир Путин направил приветственное слово участникам XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин направил приветствие участникам KazanForum

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин направил приветствие участникам KazanForum

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент подчеркнул, что Россия веками налаживает прочные связи с исламским миром, продолжая расширять их даже в непростой международной обстановке.

«Татарстан — один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения», — сказал господин Путин.

Путин выразил уверенность, что форум укрепит диалог между Россией и исламскими странами, и пожелал участникам успешной работы.

Артём Дергунов