Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин направил приветствие участникам KazanForum

Владимир Путин направил приветственное слово участникам XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кремля.

Владимир Путин направил приветствие участникам KazanForum

Владимир Путин направил приветствие участникам KazanForum

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин направил приветствие участникам KazanForum

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент подчеркнул, что Россия веками налаживает прочные связи с исламским миром, продолжая расширять их даже в непростой международной обстановке.

«Татарстан — один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения», — сказал господин Путин.

Путин выразил уверенность, что форум укрепит диалог между Россией и исламскими странами, и пожелал участникам успешной работы.

Артём Дергунов

Новости компаний Все