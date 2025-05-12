В Башкирии отменили закон о запрете продажи детям газовых баллончиков

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил республиканский закон «Об ограничении розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан». Также отменены соответствующие положения Кодекса республики об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.

Республиканский закон, ограничивающий продажу детям газосодержащих товаров, был принят пять лет назад в ответ на распространение в молодежной среде сниффинга — формы токсикомании, поясняет председатель Курултая Константин Толкачев. Сейчас аналогичный закон принят на федеральном уровне, поэтому необходимости в региональном законе нет. При этом установленные федеральным законодательством штрафы за продажу баллончиков детям «выше на порядки», отмечает он.

Размер штрафов за продажу детям газосодержащих товаров вырастет с 1 сентября этого года. Согласно КоАП РФ, штраф для граждан составит до 200 — 300 тыс. руб., для должностных лиц — до 500 — 700 тыс. руб., для юридических лиц — до 1,5 —2 млн руб.

С 2016 по 2023 годы из-за сниффинга в России погибли 817 несовершеннолетних, отметили в Курултае.

Майя Иванова