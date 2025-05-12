Суд запретил люксембургскому медиахолдингу Mediahuis называть Усманова владельцем яхты Dilbar

Земельный суд Гамбурга признал не соответствующим действительности утверждение, что основатель холдинга USM Алишер Усманов является владельцем яхты Dilbar. Информацию об этом распространяли в том числе издания, подконтрольные крупнейшему медиахолдингу Люксембурга Mediahuis Luxembourg S.A.

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Немецкий суд счел утверждение о принадлежности яхты нарушающим права господина Усманова и запретил его распространение. За несоблюдения запрета грозит административный штраф до €250 тыс. за каждый случай нарушения, а при невозможности его взыскания — административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай и до двух лет в совокупности. Сейчас оспариваемый фрагмент статьи уже удален с сайта Luxembourg Times.

Юрист Йоахим Штайнхёфель, представляющий интересы бизнесмена, заявил, что прокуратура и санкционирующие органы Евросоюза (ЕС) «опираются на дискредитированные и запрещенные судом материалы СМИ». По его словам, это «вызывает серьезную озабоченность по поводу процессуальных нарушений».

В феврале немецкое информагентство DPA отозвало публикацию о том, что Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова, владеет яхтой Dilbar. ЕС использовал это утверждение в обоснование санкций против госпожи Исмаиловой, также из-за этого в 2022 году на яхте провели обыски. В апреле немецкая газета Munchner Merkur удалила 15 статей о господине Усманове и якобы принадлежащем ему имуществе.