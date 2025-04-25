Немецкая газета Munchner Merkur удалила ложные сведения об имуществе Усманова

Немецкая газета Munchner Merkur удалила 15 статей об основателе холдинга USM Алишере Усманове и якобы принадлежащем ему имуществе. Также издание подписало три заявления о прекращении противоправных действий, сообщила пресс-служба бизнесмена. Содержание статей, опубликованных в марте--ноябре 2022 года, использовалось ФРГ для проведения предварительных расследований в отношении господина Усманова, в том числе по делу об уклонении от уплаты налогов. Материалы газеты стали поводом для включения предпринимателя и его сестры в санкционный список ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Крайне необычно, что крупная газета по требованию адвоката удаляет 15 своих статей в связи с ложностью своих утверждений. Полностью дискредитировавший себя журналист этого издания был настолько очарован нарративом "богатый россиянин — значит виновный", что для правды места у него просто не нашлось. Алишер Усманов стал жертвой этой атаки на истину и приличия»,— прокомментировал ситуацию представляющий интересы бизнесмена медиаюрист Йоахим Штайнхефель.

В статьях Munchner Merkur говорилось, что Алишер Усманов владеет люксовым транспортом и недвижимостью, приобретенными «с помощью сети подставных и офшорных компаний», которые были впоследствии «конфискованы». Согласно материалам газеты, бизнесмен передал право собственности на имущество трасту в пользу своих сестер, а потом арендовал его. Одна из сестер — Гульбахор Исмаилова — числилась владелицей яхты Dilbar.

В написании материалов газета Munchner Merkur полагалась исключительно на слухи, которые не раз опровергались в судебном и внесудебном порядке, уточняет пресс-служба предпринимателя. В действительности вся указанная собственность не принадлежит господину Усманову и находится в безотзывных дискреционных трастах.