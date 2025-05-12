На выборах в Албании лидирует правящая Социалистическая партия

На парламентских выборах в Албании с 52,9% голосов лидирует правящая Социалистическая партия. Об этом свидетельствуют результаты государственной избирательной комиссии после подсчета 29% бюллетеней, передает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters

На втором месте — оппозиционная коалиция во главе с лидером Демократической партией бывшего президента и экс-премьера Сали Бериша. За правоцентристскую политическую силу на момент подсчета почти трети бюллетеней проголосовало 34,3% избирателей. По предварительным подсчетам, явка избирателей составила почти 42,16%.

Текущие выборы — первые с момента официального начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз в 2022 году. Позиции социалистов и консерваторов — двух главных политических сил, участвующих в выборах в парламент Албании,— по этому вопросу расходятся. Правящий премьер и лидер Социалистической партии Эди Рама заявлял, что намерен работать над вступлением страны в ЕС в 2030 году. Сали Бериш утверждал, что Албания еще не готова к вступлению в ЕС.

Согласно албанскому законодательству, предварительные результаты выборов должны быть обнародованы не позднее чем через два дня после голосования. Оно прошло в воскресенье, 11 мая. В этом году живущим за рубежом представителям албанской диаспоры впервые дали возможность передать свои бюллетени по почте.

Анастасия Домбицкая