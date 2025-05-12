«Хамас» заявил о готовности освободить израильского военного с гражданством США

Палестинское движение «Хамас» заявило о готовности освободить из плена в секторе Газа израильско-американского военного Идана Александра, сообщили в пресс-службе движения. По данным источника «РИА Новости», посредником между США и «Хамас» стала Турция.

«Не оказывая никакого давления на "Хамас", Турция объяснила важность такого шага и создания атмосферы доверия между Вашингтоном и Газой. Американской стороне, в свою очередь, было заявлено, что для "Хамаса" очень важно пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать добрую волю к установлению прочного мира»,— сказал собеседник агентства.

Представители палестинского движения подчеркнули, что освобождение Идана Александра станет шагом, направленным на прекращение огня, открытие пропускных пунктов, а также обеспечение гуманитарной помощи жителям Газы. Сообщается, что его освободят после переговоров «Хамаса» с представителями США в Катаре.