Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче РПЛ

Московское «Динамо» со счетом 2:0 одержало победу над столичным «Спартаком» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С пенальти отличился Хорхе Карраскаль, дебютный гол за бело-голубых с передачи колумбийца забил Данил Глебов, перешедший ранее в этом году из «Ростова».

«Динамо» выиграло оба матча после отставки главного тренера Марцела Лички. Теперь оно занимает четвертое место в турнирной таблице с 53 очками и на два очка отстает от замыкающего топ-3 ЦСКА. «Спартак» опустился на пятое место, у него 51 очко.

Роман Левищев