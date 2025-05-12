Бывшей краевой чиновник покинул Минэкономразвития РФ

Бывший замглавы администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко больше не фигурирует в числе действующих чиновников Минэкономразвития РФ. С сайта ведомства исчезло упоминание не только о чиновнике, но и о департаменте, который он возглавлял до последнего времени (департамент управления делами и кадровой политики Министерства экономического развития Российской Федерации), убедился «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Связаться с чиновником, а также с представителями Минэка «Ъ-Прикамье» не удалось. Источник, близкий к ведомству, подтвердил «Ъ-Прикамье», что господин Пучко больше не работает в министерстве. Причину ухода и новое место работы функционера он не пояснил.

Дмитрий Пучко относился к команде экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова и входил в число ключевых региональных политических менеджеров. Чиновник работал с господином Решетниковым, когда тот возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы. В Перми господин Пучко работал с 2017 года: сначала в аппарате краевого правительства, а с октября 2017-го — руководителем департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления. В 2018 году Дмитрий Пучко был назначен заместителем руководителя администрации губернатора. В феврале 2020 года, вскоре после отъезда Максима Решетникова в Москву, Дмитрий Пучко покинул должность по собственному желанию и затем был назначен директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития РФ.