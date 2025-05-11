Онлайн-продажи продуктов выросли на 40%

В январе—марте 2025 года онлайн-продажи продуктов в России (без учета маркетплейсов и общепита) достигли 396 млрд руб., показав рост 42% год к году, подсчитали в IBC Real Estate. По данным Infoline, сегмент увеличился на 26,8%, до 388 млрд руб., а Data Insight оценивает прирост в 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) указывает, что с учетом общепита рынок вырос на 71%, до 530 млрд руб. Лидеры сегмента — X5 Digital (+55,6%, до 78,2 млрд руб.) и Wildberries (данные не раскрыты). Доля онлайн-продаж в общем обороте продовольствия достигла 5,6%, а в некоторых сетях, например во «Вкусвилле»,— 50%.

Росту способствуют региональная экспансия и повышение доверия покупателей. Однако при этом средний чек снизился на 5% (до 1,48 тыс. руб.), что вынуждает ритейлеров вводить минимальные заказы и ужесточать условия доставки. Главная проблема — дефицит кадров и высокие затраты на логистику. Компании инвестируют в автоматизацию, но это может замедлить рост рынка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Доставка в мелкой нарезке».