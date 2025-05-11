Субсидии Смольного на 42 млн руб. сделают сжиженный газ дешевле для петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города о порядке предоставления в 2025 году субсидий организациям, которые обеспечивают население сжиженным газом. Речь идет о 42 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Такой объем средств отведен в городском бюджете на нужды субсидирования с учетом прогнозируемого объема реализации сжиженного газа в 2025 году — более 1 тыс. тонн. При этом средства получат организации, прошедшие отбор, подчеркнули в администрации.

«Благодаря субсидиям платежи населения за сжиженный газ в 2025 году составят 51,2% от предельного уровня розничной цены, что сделает этот вид топлива более доступным»,— добавили в правительстве региона.

Сегодня, по данным Смольного, от резервуарных установок сжиженного углеводородного газа топливо для бытовых целей получают 48 многоквартирных домов (2 тыс. квартир). Около 1,5 тыс. жилищ газифицируются от индивидуальных баллонных установок.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «ГазХолодТехнология» построит комплекс по производству и отгрузке СПГ в Сланцах.

Дарья Астанина