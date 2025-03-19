«ГазХолодТехнология» построит комплекс по производству и отгрузке СПГ в Сланцах

В городе Сланцы Ленинградской области намерены построить комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее разрешение выдал региональный Госстройнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, возведением комплекса займется ГК «ГазХолодТехнология». Мощность нового производства должна составить до 1,5 тонн СПГ в час. Объект разместится на Заводской улице. Срок действия разрешения на строительство истекает в первом квартале 2026 года.

«Уже на этапе строительства объект обеспечит работой сотни человек, а в перспективе позволит перейти на более чистые и эффективные источники энергии»,— прокомментировал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Предполагаемый объем инвестиций в новый проект не уточняется.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что компания «СМУ-Балт» планирует запустить новое производство сухих строительных смесей на основе бетона в Лужском районе Ленобласти. Перед строительством объекта в деревне Заполье организуют песчаный карьер. Будущий завод обеспечит работу для 200 человек.

Андрей Цедрик