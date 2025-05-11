МИД Франции: Европа хочет быть на переговорах по Украине

Страны Европы выразили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле, однако только при условии достижения предварительного перемирия. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие»,— подчеркнул господин Барро, отвечая на вопрос о присутствии европейских стран на возможных переговорах (цитата по ТАСС).

Накануне российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий и обозначил дату 15 мая для возможной встречи в Стамбуле. Президент России также выразил надежду на достижение соглашения о долгосрочном мире, отметив важность устранения первопричин конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу «хорошим знаком», но настаивает на проведении переговоров только после прекращения огня. Аналогичное условие поддерживают и европейские страны.

Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговорный процесс между Москвой и Киевом, отметив важность поддержания сотрудничества на пути к прочному миру и восстановлению Украины.