МИД Франции: Европа хочет быть на переговорах по Украине
Страны Европы выразили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле, однако только при условии достижения предварительного перемирия. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро
Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters
«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие»,— подчеркнул господин Барро, отвечая на вопрос о присутствии европейских стран на возможных переговорах (цитата по ТАСС).
Накануне российский лидер Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий и обозначил дату 15 мая для возможной встречи в Стамбуле. Президент России также выразил надежду на достижение соглашения о долгосрочном мире, отметив важность устранения первопричин конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу «хорошим знаком», но настаивает на проведении переговоров только после прекращения огня. Аналогичное условие поддерживают и европейские страны.
Помимо этого, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать переговорный процесс между Москвой и Киевом, отметив важность поддержания сотрудничества на пути к прочному миру и восстановлению Украины.