Сборную России не включили в состав участников жеребьевки отбора на Евро-2028
Сборная России не примет участия в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года. Это следует из циркуляра, опубликованного на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).
Россиян не включили в число участников жеребьевки квалификационного этапа. В ней примут участие 54 сборные, которые распределят по 12 группам по четыре или пять команд. Отмечается, что в одной группе не могут оказаться команды Белоруссии и Украины, Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, а также Косово с Сербией или Боснией и Герцеговиной.
Групповой этап квалификации пройдет с марта по ноябрь 2027 года, стыковые матчи состоятся в марте 2028 года. В финальной части турнира сыграют 24 команды. Чемпионат Европы-2028 пройдет с 9 июня по 9 июля в Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии.
В 2022 году UEFA и Международная федерация футбола (FIFA) отстранили российские сборные и клубы от турниров под своей эгидой. Национальная команда пропустила два чемпионата мира (2022, 2026) и чемпионат Европы (2024).