Россиян не включили в число участников жеребьевки квалификационного этапа. В ней примут участие 54 сборные, которые распределят по 12 группам по четыре или пять команд. Отмечается, что в одной группе не могут оказаться команды Белоруссии и Украины, Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, а также Косово с Сербией или Боснией и Герцеговиной.