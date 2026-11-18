Фон дер Ляйен снова призвала к изъятию активов РФ для погашения кредита Украине
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не отказался от планов использовать замороженные российские активы для финансирования помощи Украине. Эти средства могут пойти на погашение общеевропейских займов, привлеченных для поддержки Киева, добавила она.
Один из вариантов финансирования кредита Украине — использовать доходы от реинвестирования замороженных активов России, отметила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе. «Есть и другая возможность — использовать замороженные активы России, чтобы выплатить кредит по поддержке Украины»,— добавила она.
Глава ЕК также предложила предоставить Украине дополнительный кредит на €45 млрд в 2027 году. Из них €25 млрд планируется направить на военные нужды, еще €20 млрд — на поддержку госбюджета. Деньги предполагается привлечь на международных рынках под гарантии бюджета ЕС.
По словам госпожи Фон дер Ляйен, Украина должна будет возвращать Европе основной долг только после того, как Россия выплатит репарации за военный ущерб. Если этого не произойдет, Евросоюз, по утверждению главы ЕК, сможет использовать замороженные российские активы для погашения кредита.
В Евросоюзе заморожено около €210 млрд российских государственных активов. Основная их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. После начала военной операции на Украине ЕС заблокировал операции с резервами Центробанка России. До сих пор Евросоюз использовал только доходы от этих активов, а не их тело.