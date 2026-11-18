В Евросоюзе заморожено около €210 млрд российских государственных активов. Основная их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. После начала военной операции на Украине ЕС заблокировал операции с резервами Центробанка России. До сих пор Евросоюз использовал только доходы от этих активов, а не их тело.