«Речь идет о том, что мы не политические аналитики, которые могут высказывать свое мнение. Мы — международный корпус наблюдателей. Когда мы высказываемся о чем-либо, мы должны обладать независимой возможностью проверить эти обстоятельства»,— сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ (цитата по ТАСС).