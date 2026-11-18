Гросси объяснил отказ МАГАТЭ называть ответственных за удары по Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС, поскольку не может верифицировать многие из заявлений сторон. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, агентство обязано оперативно информировать общественность об инцидентах на станции и атаках.
«Речь идет о том, что мы не политические аналитики, которые могут высказывать свое мнение. Мы — международный корпус наблюдателей. Когда мы высказываемся о чем-либо, мы должны обладать независимой возможностью проверить эти обстоятельства»,— сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ (цитата по ТАСС).
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Ъ» выражал мнение, что руководство МАГАТЭ могло бы жестче высказаться о недопустимости обстрелов Запорожской АЭС. По его словам, в последнее время Рафаэль Гросси стал «более четко артикулировать» эту позицию, но отказывается называть Украину ответственной за удары. МАГАТЭ призывало все стороны конфликта не создавать угрозы для ядерной безопасности вокруг станции.