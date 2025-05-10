«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ

По итогам субботних матчей 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» до минимума сократил отставание от лидирующего «Краснодара».

Действующий чемпион России на выезде со счетом 1:0 одержал победу над идущим в нижней части таблицы махачкалинским «Динамо». Единственный мяч на счету бразильского защитника «Зенита» Нино. Позднее «Краснодар» с тем же счетом уступил участвующему в борьбе за медали московскому ЦСКА. У армейцев отличился венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа.

За два тура до конца «Краснодар», никогда прежде не становившийся чемпионом России, сохраняет первую строчку в турнирной таблице с 61 очком. У идущего следом «Зенита» — победителя последних шести розыгрышей РПЛ — теперь 60 очков.

В заключительных матчах турнира соперниками «Краснодара» станут «Оренбург» (в гостях) и московское «Динамо» (дома), оппонентами «Зенита» — «Ростов» (в гостях) и грозненский «Ахмат» (дома).

Роман Левищев