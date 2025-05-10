Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова обдумать предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине. Он также сказал, что давить на Кремль в вопросе урегулирования конфликта бесполезно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нам необходимо обдумать это (предложение о 30-дневном прекращении огня.— "Ъ"). Это новое развитие событий. У нас есть своя позиция. Россия устойчива к любому давлению. Мы открыты к диалогу, мы открыты к попыткам урегулировать конфликт на Украине. Но пытаться давить на нас довольно бесполезно»,— сказал Дмитрий Песков CNN.

Как добавил пресс-секретарь, президент Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня, но к ней «есть много вопросов». «Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?» — добавил господин Песков, имея в виду действующее перемирие, которое объявила Россия.

К 30-дневному перемирию ранее призывал в том числе президент США Дональд Трамп. Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьеры Британии Кир Стармер и Польши Дональд Туск заявили, что усилят санкционное давление на Москву, если она откажется от 30-дневного прекращения огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».