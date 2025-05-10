11 мая в Татарстане ожидаются дожди и грозы

В воскресенье, 11 мая, на территории республики прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а днем — от +12 до +17 градусов.

В Казани ночью ожидается облачная погода с дождями, в отдельных районах города возможны грозы. Температура воздуха составит от +5 до +7 градусов. Днем сохранится переменная облачность с кратковременными дождями, местами также вероятны грозы. Максимальная температура достигнет показателей от +13 до +15 градусов.

Влас Северин