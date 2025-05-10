«Балтика» вернулась в Российскую премьер-лигу

За два тура до конца сезона Первой лиги калининградская «Балтика» досрочно оформила победу в турнире. В следующем сезоне команда будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 32-м туре «Балтика» сыграла вничью — 0:0 — с новороссийским «Черноморцем», благодаря чему стала недосягаемой для конкурентов. На счету калининградцев 67 очков. Дальше идут «Черноморец» (58), московское «Торпедо» (58) и «Сочи» (57).

«Балтика» играла в РПЛ в прошлом сезоне. Ранее клуб был представлен в высшем дивизионе страны с 1996 по 1998 год.

Роман Левищев