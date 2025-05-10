В шествиях «Бессмертного полка» приняли участие 150 тыс. свердловчан

В Свердловской области участие в акции «Бессмертный полк» в День Победы приняли 150 тыс. жителей, сообщил региональный департамент информационной политики. Шествия прошли в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме и Каменске-Уральском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, как сообщил врио губернатора Денис Паслер у себя в Telegram, в Нижнем Тагиле 600 горожан пробежали традиционную легкоатлетическую эстафету в честь 80-летия Победы, в Сухом Логу зажгли Вечный огонь, привезенный с Мамаева кургана, а в Полевском Вечный огонь на памятной стеле зажег Герой России, летчик Дамир Юсупов. Праздничные мероприятия проходили и в других населенных пунктах Свердловской области. «Я искренне рад за нас за всех, за нашу страну, за уральцев. За то, что уважение к ветеранам на высочайшем уровне и вот яркое тому подтверждение»,— подчеркнул господин Паслер.

Напомним, в Екатеринбурге в «Бессмертном полку» прошло около 100 тыс. человек. Всего в очных шествиях в регионах Уральского федерального округа (УрФО) приняло участие более 1,233 млн человек.

Ирина Пичурина