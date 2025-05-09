Около 100 тысяч человек прошло в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9 мая после военного парада по проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк». В шествии приняло участие около 100 тыс. человек, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) во время акции Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) во время акции Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» — это шествие по улицам города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге проходит с 2013 года, в последний раз — в 2022 году.

В шествии участвовали губернатор Свердловской области Денис Паслер, Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Стефания Автомонова