Около 100 тысяч человек прошло в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 9 мая после военного парада по проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк». В шествии приняло участие около 100 тыс. человек, сообщили в администрации города.
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Акция «Бессмертный полк» — это шествие по улицам города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге проходит с 2013 года, в последний раз — в 2022 году.
В шествии участвовали губернатор Свердловской области Денис Паслер, Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.