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Около 100 тысяч человек прошло в «Бессмертном полку» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9 мая после военного парада по проспекту Ленина прошел «Бессмертный полк». В шествии приняло участие около 100 тыс. человек, сообщили в администрации города.

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Акция &quot;Бессмертный полк&quot; в Екатеринбурге

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) во время акции

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) во время акции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (третий слева), временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (в центре), полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) во время акции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» — это шествие по улицам города с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. В Екатеринбурге проходит с 2013 года, в последний раз — в 2022 году.

В шествии участвовали губернатор Свердловской области Денис Паслер, Полномочный представитель Президента России в УрФО Артем Жога, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Стефания Автомонова

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