В УрФО свыше 1,2 млн человек приняло участие в акции «Бессмертный полк»

В очных шествиях акции «Бессмертный полк» в регионах Уральского федерального округа (УрФО) приняло участие более 1,233 млн человек, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента, отметив, что это каждый десятый житель округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

«Когда каждый десятый житель округа выходит на улицы с портретами своих героических родных, это значит, что историю и ее уроки мы помним не только в сердцах, но и в действиях»,— отметил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

По данным пресс-службы полпреда, самые массовые акции прошли в Челябинской, Тюменской областях и в ХМАО-Югре.

«Более 280 тыс. жителей Югры с портретами героев в руках прошли строем "Бессмертного полка" по улицам и площадям городов и поселков автономного округа»,— сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюмени в акции приняли участие более 125 тыс. человек, а в регионе — 350 тыс.

В Салехарде (столица Ямало-ненецкого автономного округа) количество участников достигло 10 тыс., сообщили в администрации города.

В Екатеринбурге в «Бессмертном полку» прошло около 100 тыс. человек.

Стефания Автомонова