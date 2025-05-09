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В УрФО свыше 1,2 млн человек приняло участие в акции «Бессмертный полк»

В очных шествиях акции «Бессмертный полк» в регионах Уральского федерального округа (УрФО) приняло участие более 1,233 млн человек, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента, отметив, что это каждый десятый житель округа.

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

«Когда каждый десятый житель округа выходит на улицы с портретами своих героических родных, это значит, что историю и ее уроки мы помним не только в сердцах, но и в действиях»,— отметил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.

По данным пресс-службы полпреда, самые массовые акции прошли в Челябинской, Тюменской областях и в ХМАО-Югре.

«Более 280 тыс. жителей Югры с портретами героев в руках прошли строем "Бессмертного полка" по улицам и площадям городов и поселков автономного округа»,— сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

По данным губернатора Тюменской области Александра Моора, в Тюмени в акции приняли участие более 125 тыс. человек, а в регионе — 350 тыс.

В Салехарде (столица Ямало-ненецкого автономного округа) количество участников достигло 10 тыс., сообщили в администрации города.

В Екатеринбурге в «Бессмертном полку» прошло около 100 тыс. человек.

Стефания Автомонова

Фотогалерея

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

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Акция &quot;Бессмертный полк&quot; в Екатеринбурге

Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Слева направо: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Слева направо: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция &quot;Бессмертный полк&quot;. Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (слева) и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Акция "Бессмертный полк". Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (слева) и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Участники акции перед началом шествия

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Участники акции перед началом шествия

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

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Акция "Бессмертный полк" в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Слева направо: врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция "Бессмертный полк". Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер (слева) и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. Участники акции перед началом шествия

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

Акция «Бессмертный полк» в Екатеринбурге

Фото: Полина Щуцкая / Коммерсантъ

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