Сегодня исполняется 65 лет первому заместителю руководителя администрации президента Алексею Громову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Громов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев:

— Дорогой Алексей Алексеевич! Поздравляю с новой круглой датой. Минувшая после твоего 60-летия пятилетка была самой непростой и, наверное, самой важной для нашего поколения. И то, что медийная отрасль стала важнейшей опорой страны в годы испытаний, во многом твоя заслуга. Ты стал отцом, другом, пожалуй, самым близким человеком всех военных корреспондентов, всех, кто с «Лейкой и блокнотом» прошел через Мариуполь и Артемовск, Авдеевку и Работино. Очень важно, что все эти годы во главе нашей отрасли стоит не только опытный управленец, но человек, имеющий исторический взгляд на происходящее. Этот взгляд помогает отсеивать «мишуру» и видеть главное, отличать главное от второстепенного в нашей стремительной жизни. Дорогой Леша, по-видимому, фамилия — это судьба, которая не сулит покоя. Не раз ты ласково гремел, увещевая сбитых с толку. Прислушались не все…. И вот иных уж нет, а те — далече, то есть, как модно выражаться, в релокации. Кое-кто пересчитывает скупые корунки в Златой Праге и не ведает, что ты в здешних краях когда-то верно служил Отечеству. Но даже ставшие на ложный путь, раздосадованные своим поражением в информационной схватке, обозленные на бывших коллег не смеют упрекнуть тебя в чем-то недостойном. Твои порядочность, деловая чистоплотность, такт, выдержка признаются даже в недружественном стане. Что уж тут говорить о нас, твоих единомышленниках и соратниках. Да, порой твоя обдуманная осторожность выводит из себя самых буйных. Но скольких из них ты вывел в люди, наставив и образумив! Скольких укрыл от молний доморощенных чиновных «перунов», живущих по принципу «я знаю, как надо» и «как бы чего не вышло». Не в последнюю очередь благодаря твоим усилиям отечественная журналистика в нынешней непростой обстановке сохранила многообразие и творческую индивидуальность. Ты сохранил потрясающую человеческую отзывчивость, помогаешь всем, с кем когда-то тебя свела жизнь: истфаковским однокурсникам, коллегам по посольской и консульской жизни, вдовам и детям, увы, уже ушедших друзей. С днем рождения, дорогой Алексей Алексеевич! Дай Бог тебе здоровья, и, надеюсь, после нашей скорой Победы, когда будет больше свободного времени, ты проведешь для нас, своих друзей и коллег, настоящий мастер-класс по грибной охоте в твоих любимых тверских лесах. Пусть эти места будут тебе опорой и источником силы и в следующее пятилетие. Обнимаю, всегда рядом, твой Олег!

1 июня исполняется 61 год заместителю руководителя администрации президента Магомедсаламу Магомедову

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Магомедсалам Магомедов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета федерации Константин Косачёв:

— Уважаемый Магомедсалам Магомедалиевич! Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения! Ваши профессионализм и огромный опыт внесли исключительный вклад в развитие межнационального и межконфессионального мира в России, укрепление традиционных духовных ценностей, веками являвшихся основой взаимопонимания и дружбы народов единого Отечества. Президиум Совета при президенте России по межнациональным отношениям под Вашим руководством стал важным органом генерирования практических решений в этой непростой, но крайне важной для нашей страны сфере. Крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и семейного благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»