Курс доллара. Прогноз на 12–16 мая
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
После двухнедельного перерыва рублю далось укрепить позиции против ведущих мировых валют. В пятницу внебиржевой курс доллара опустился до уровня 82,25 руб./$, снизившись с начала недели на 50 коп. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, снизился более чем на 1 руб., до отметки 80,86 руб./$. Сильным позициям рубля способствует высокое предложение иностранной валюты экспортерами, объем которого превышает спрос на нее со стороны импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|82.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|«Цифра банк»
|81.20-83.20
|ПСБ
|82.50-85.00
|Консенсус-прогноз *
|82.36
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Геополитический фактор может скорректировать динамику национальной валюты
На наш взгляд, на следующей неделе рубль может перейти к снижению. Этому, в частности, может способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем сохранения цены на нефть марки Brent в диапазоне $60–65 за баррель с тяготением к его нижней границе. Укреплению основных валют может способствовать и активизация спроса со стороны экспортеров, а также населения в преддверии сезона отпусков. В такой ситуации мы ожидаем, что пара юань/рубль может перейти к росту и подняться в район 11,5–12 руб./CNY, а доллар — сместиться к верхней границе диапазона 80–85 руб./$. Геополитический фактор также может скорректировать динамику национальной валюты.
Ожидаем консолидации в диапазоне 81,2–83,2 руб./$
Рубль сохраняет устойчивость вопреки дешевеющей нефти. Нефтегазовые доходы в апреле неожиданно превысили прогноз Минфина на 53,9 млрд руб., поэтому ведомство с 13 мая по 5 июня вернется к покупкам иностранной валюты и золота в размере 2,3 млрд руб. в день в рамках бюджетного правила. Как следствие, Банк России сократит нетто-продажи юаней до 6,6 млрд руб. в день по сравнению с 10,5 млрд руб. в апреле. Снижение объема дополнительного предложения иностранной валюты на рынке может оказать умеренное давление на рубль, поэтому ожидаем консолидации в диапазоне 81,2–83,2 руб./$.
Рубль начнет постепенно ослабевать во второй половине
Короткая рабочая неделя не принесла сюрпризов для рубля, курс остается вблизи 80 руб./$ на фоне превалирующего над спросом предложения валюты. Возвращение Минфина к покупкам валюты, о котором было объявлено 7 мая, не окажет существенного влияния на курс из-за незначительных объемов — около 6% от среднедневного оборота Мосбиржи. Рубль начнет постепенно ослабевать во второй половине мая из-за роста спроса на валюту и сокращения предложения по сравнению с мартом—апрелем, когда выплачивались крупные налоговые платежи. Ожидаем сохранения курса в диапазоне 80–83 руб. в течение следующей недели.
В числе основных драйверов остаются геополитика и динамика нефтяных котировок
Рубль выглядит стабильным, несмотря на волатильный режим торгов между майскими каникулами. Цены на нефть восстанавливаются в рамках технической коррекции, что позитивно для российской валюты. Сокращение суммарного объема продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила на 40% выглядит нейтрально для рубля. В числе основных драйверов остаются геополитика и динамика нефтяных котировок.