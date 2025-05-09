Курс доллара. Прогноз на 12–16 мая

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Геополитический фактор может скорректировать динамику национальной валюты На наш взгляд, на следующей неделе рубль может перейти к снижению. Этому, в частности, может способствовать ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем сохранения цены на нефть марки Brent в диапазоне $60–65 за баррель с тяготением к его нижней границе. Укреплению основных валют может способствовать и активизация спроса со стороны экспортеров, а также населения в преддверии сезона отпусков. В такой ситуации мы ожидаем, что пара юань/рубль может перейти к росту и подняться в район 11,5–12 руб./CNY, а доллар — сместиться к верхней границе диапазона 80–85 руб./$. Геополитический фактор также может скорректировать динамику национальной валюты.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Ожидаем консолидации в диапазоне 81,2–83,2 руб./$ Рубль сохраняет устойчивость вопреки дешевеющей нефти. Нефтегазовые доходы в апреле неожиданно превысили прогноз Минфина на 53,9 млрд руб., поэтому ведомство с 13 мая по 5 июня вернется к покупкам иностранной валюты и золота в размере 2,3 млрд руб. в день в рамках бюджетного правила. Как следствие, Банк России сократит нетто-продажи юаней до 6,6 млрд руб. в день по сравнению с 10,5 млрд руб. в апреле. Снижение объема дополнительного предложения иностранной валюты на рынке может оказать умеренное давление на рубль, поэтому ожидаем консолидации в диапазоне 81,2–83,2 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Рубль начнет постепенно ослабевать во второй половине Короткая рабочая неделя не принесла сюрпризов для рубля, курс остается вблизи 80 руб./$ на фоне превалирующего над спросом предложения валюты. Возвращение Минфина к покупкам валюты, о котором было объявлено 7 мая, не окажет существенного влияния на курс из-за незначительных объемов — около 6% от среднедневного оборота Мосбиржи. Рубль начнет постепенно ослабевать во второй половине мая из-за роста спроса на валюту и сокращения предложения по сравнению с мартом—апрелем, когда выплачивались крупные налоговые платежи. Ожидаем сохранения курса в диапазоне 80–83 руб. в течение следующей недели.