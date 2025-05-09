В мире комментируют парад по случаю Дня Победы на Красной площади. Кто-то восхищается своими военными, принявшими в нем участие, кто-то отмечает, что присутствие иностранных лидеров в праздновании стало личной победой Владимира Путина, кто-то рассказывает об ограничениях, введенных на время праздника, и спокойной реакции на это москвичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Путин, Си и дружественные мировые лидеры отпраздновали российский День Победы на параде в Москве

Если последние три года торжества (по поводу Дня Победы.— “Ъ”) были сдержанными, то на этот раз Россия не стала себя ограничивать. К Путину и Си присоединилась масса других мировых лидеров, большинство из которых украсили лацканы черно-оранжевой лентой святого Георгия. Многие из них отправили на парад свои войска маршировать вместе с российскими военнослужащими… Украине удалось нарушить подготовку к параду на этой неделе несколькими своими атаками беспилотников… Это сделало присутствие десятков иностранных делегаций в Москве особенно значимым, поскольку они приехали, чтобы продемонстрировать свою поддержку Путину и России, несмотря на риски.

Почетный караул НОАК принял участие в параде Победы в Москве

В пятницу в Москве… состоялся военный парад… в честь победы в Великой Отечественной войне. Почетный караул Народно-освободительной армии Китая (НОАК), неся красные флаги Китая с пятью звездами, гордо промаршировал мощным и точным шагом по брусчатке площади. Его идеально синхронизированные движения, безупречные до миллиметра, вызвали возгласы энтузиазма российских зрителей. Это был яркий символ китайского присутствия на Красной площади.

Россия продемонстрировала уверенность парадом, посвященным 80-летию разгрома нацизма

В пятницу, когда российские танки, ракеты и беспилотники прогромыхали по Красной площади во время ежегодного парада Дня Победы, посвященного капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне, к президенту Владимиру Путину присоединились как минимум два десятка мировых лидеров, что ознаменовало его собственную победу как лидера, которого Запад стремится изолировать.

Путин бравирует военной техникой, заново интерпретирует историю и завлекает Китай

Владимир Путин хотел продемонстрировать миру военную мощь России. Ему это удалось… Правда, цена этого культа… победы была высокой. Для того чтобы 11 тыс. солдат смогли пройти маршем по Красной площади, а десятки единиц военной техники смогли проехать по центру города, Кремль в значительной степени парализовал жизнь в Москве… Большинство людей здесь, однако, приняли эти меры… Многие сегодня объединились, крича «Ура!» в то время, когда мимо них прошли российские ракеты и дроны, которые используются на Украине.

Подготовил Николай Зубов