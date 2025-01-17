Курскую компанию заподозрили в попытке хищения 119 млн при ремонте школы в Орле

Межмуниципальное отделение МВД России «Хотынецкое» Орловской области возбудило уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при исполнении госконтракта на капремонт школы имени С.Г. Поматилова в Хотынецком районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, в апреле 2024 года контракт на обновление учебного заведения за 119,6 млн руб. был заключен с курским ООО «Бизнесстройпроект». Прокурорская проверка показала, что работы, предусмотренные проектно-сметной документацией, фактически не велись, в результате чего подрядчик нарушил сроки. Кроме того, при их выполнении предприятие якобы использовало строительные материалы, качество которых было ниже предусмотренного контрактом.

«Должностные лица порядной организации путем обмана пытались похитить денежные средства, выделенные на капитальный ремонт школы. Однако довести преступный умысел до конца не смогли, так как в декабре 2024 года муниципальным заказчиком контракт был расторгнут в одностороннем порядке»,— рассказали в облпрокуратуре.

Кроме того, УМВД России по Орловской области возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения более 35 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), выделенных подрядчику в качества аванса в рамках этого же контракта.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Бизнесстройпроект» было зарегистрировано в Курске в июле 2019 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Руслан Ляшко. Выручка в 2023 году составила 238,2 млн руб., а чистая прибыль — 3,6 млн руб.

Анастасия Колпачева