Прикамский метзавод, подконтрольный бывшему топ-менеджеру ОМК, снизил прибыль

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» (ПМЦЗ) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании снизилась на 25,5%, составив 33 млн руб. против 44,4 млн руб. годом ранее. При этом выручка увеличилась на 30,7% и достигла 1,8 млрд руб. (в 2023-м — 1,4 млрд руб.). Себестоимость продаж ООО составила 1,3 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 35,5%. (991,5 млн руб.).

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фото: официальный сайт ОАО "ПМЦЗ"



ОАО «ПМЦЗ» было зарегистрировано в 1993 году. В настоящее время производит спеццементы и мелющие тела. Завод контролируется бывшими топ-менеджерами ОМК, включая экс-гендиректора Чусовского метзавода Александра Каменских. Генеральным директором с 2010 года выступает его сын — Антон Каменских.