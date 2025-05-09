Петербуржцы 9 мая не смогли попасть в закрытые ТЦ в центре города

Утром 9 мая петербуржцы и гости города не могут попасть в центральные ТЦ и ТРК, которые временно закрыты для покупателей. Судя по всему, граждане пропустили новость о том, что крупные магазины в районе площади Восстания и Невского проспекта в День Победы не будут работать до окончания шествия «Бессмертного полка» в целях обеспечения мер безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

Нескольких обескураженных посетителей у «Галереи» и «Невского центра», в частности, встретили корреспонденты «Ъ-СПб». Люди признались, что информация о временном ограничении работы торговых центров до них не дошла, хотя ее активно передавали в СМИ и озвучивали в Смольном. Охранники ТРК «Галерея» подтвердили, что таких неудавшихся покупателей с утра было «достаточно».

Напомним, перед праздниками «Ъ-СПб» предупреждал, что работу семи торговых комплексов в центре Петербурга в День Победы ограничат с 10:00 до 16:00. В список попали ТРЦ «Галерея», ТК «Невский центр», универмаг «Большой Гостиный Двор», торговый дом «Пассаж», галерея «Grand Palace», ТЦ «Невский Атриум» и ТРК «Адмирал».

Какие еще ограничения ждут жителей и гостей Петербурга в День Победы — в материале «Ъ-СПб» «Торжества с временными неудобствами».

Татьяна Титаева, Андрей Цедрик