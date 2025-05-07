Работа торговых комплексов в центре Петербурга будет приостановлена 9 мая

Для обеспечения безопасности в День Победы будет ограничена работа семи торговых площадок в центре Санкт-Петербурга. Среди них ТЦ «Галерея» и «Невский центр», сообщили в пресс-службе Смольного.

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Ограничения будут действовать в период с 10:00 до 16:00. В список попали ТРЦ «Галерея», ТК «Невский центр», универмаг «Большой Гостиный Двор», торговый дом «Пассаж», галерея «Grand Palace», ТЦ «Невский Атриум», ТРК «Адмирал».

«На этот же период приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных и выполняющих работы, оказывающих услуги в указанных зданиях (помещениях) торгово-развлекательных центров (комплексов) и торговых центров, а также ограничивается доступ посетителей»,— добавили в пресс-службе городского правительства.

Запреты Смольного не отразятся на работе федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Петербурга и подведомственных им организаций в рамках возложенных на них функций.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до 10 мая ввели ограничение на использование электросамокатов.

Татьяна Титаева