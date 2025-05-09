Войска беспилотных систем впервые поучаствовали в параде Победы

Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади. Были представлены аппараты «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

«Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов»,— сказал диктор.

Впервые на параде представили тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка», новейшие артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

По словам диктора, в первый раз на Красной площади появились и боевые разведывательные машины БРМ-1К 136-го разведывательного батальона. Они оснащены новым боевым комплексом разведывательного управления и динамической защитой.