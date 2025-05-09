В Казани на площади Тысячелетия проходит праздничный парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на площади Тысячелетия проходит праздничный парад в честь Дня Победы

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани на площади Тысячелетия проходит праздничный парад в честь Дня Победы

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Церемония началась с торжественного внесения флагов России и Татарстана, а также Знамени Победы.

После этого казанцы смогли увидеть прямую трансляцию парада с Красной площади в Москве. Во время трансляции свою речь говорил президент России Владимир Путин.

«Мы помним уроки Второй Мировой войны, и никогда не согласимся с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — сказал президент.

Минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни в годы войны, после чего над площадью зазвучал Государственный гимн Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Казани в День Победы после двухлетнего перерыва традиционное шествие Бессмертного полка вновь состоится в очном формате.

Артём Дергунов