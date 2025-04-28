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После двухлетнего перерыва Бессмертный полк пройдет в Казани в очном формате

В День Победы в Казани шествие Бессмертного полка пройдет в офлайн-формате после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Бессмертный полк пройдет в Казани 9 мая

Бессмертный полк пройдет в Казани 9 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Бессмертный полк пройдет в Казани 9 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Парад можно будет наблюдать с площадки у стен Кремля. Главный вход будет организован со стороны станции метро «Кремлевская». Для проверки на входе зрителей просят прибыть к 9:30.

После парада можно будет увидеть вблизи некоторые образцы вооружения.

Перед парадом пройдут церемонии возложения цветов на воинских захоронениях Архангельского и Арского кладбищ.

В Парке Победы возложат цветы к Вечному огню, памятникам Советскому Солдату, Труженикам тыла, матерям и вдовам и к будущему мемориалу участникам спецоперации.

Дарья Сайфиева

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