После двухлетнего перерыва Бессмертный полк пройдет в Казани в очном формате

В День Победы в Казани шествие Бессмертного полка пройдет в офлайн-формате после двухлетнего перерыва. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бессмертный полк пройдет в Казани 9 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Бессмертный полк пройдет в Казани 9 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Парад можно будет наблюдать с площадки у стен Кремля. Главный вход будет организован со стороны станции метро «Кремлевская». Для проверки на входе зрителей просят прибыть к 9:30.

После парада можно будет увидеть вблизи некоторые образцы вооружения.

Перед парадом пройдут церемонии возложения цветов на воинских захоронениях Архангельского и Арского кладбищ.

В Парке Победы возложат цветы к Вечному огню, памятникам Советскому Солдату, Труженикам тыла, матерям и вдовам и к будущему мемориалу участникам спецоперации.

Дарья Сайфиева