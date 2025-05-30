Сегодня отмечает юбилей уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин:

— Уважаемая Татьяна Николаевна! Примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! Вы — авторитетнейший правозащитник, юрист, государственный деятель, человек колоссального трудолюбия и таланта. Ваш профессионализм, честность, принципиальность и целеустремленность, активная работа, направленная на восстановление нарушенных прав российских граждан, стали залогом успеха в Вашей сложной и ответственной должности. Патриотизм, великолепное знание юриспруденции и особенностей правозащитной дипломатии, позволяют Вам долгие годы плодотворно работать на благо России, защищая интересы наших сограждан на международных площадках. Последовательность и принципиальность в решении проблем, связанных с защитой прав и свобод граждан, неравнодушие к проблемам людей, справедливость и милосердие стали слагаемыми Вашего успеха. Верю в то, что наше конструктивное сотрудничество будет продолжаться и впредь. Желаю Вам крепкого здоровья, новых достижений, успехов в реализации всех Ваших планов и всего самого доброго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»