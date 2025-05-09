Байден: Камала Харрис проиграла на выборах из-за сексизма и расизма

Бывший президент США Джо Байден в интервью ABC заявил, что его не удивило поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах 2024 года. По его словам, это произошло из-за проявлений сексизма и расизма по отношению к ней.

Отвечая на вопрос о журналистов о реакции господина Байдена на проигрыш Камалы Харрис, он сказал: «Я не был удивлен. Не потому, что я не считал, что вице-президент является наиболее квалифицированным человеком для должности президента... Я не был удивлен, потому что они пошли по пути... сексистскому пути».

Джо Байден также выразил чувство вины за то, что во время его работы у избирателей появились опасения по поводу безопасности границ и роста стоимости жизни, что могло сказаться на исходе выборов.

В июле 2024 года, после провальных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден решил снять свою кандидатуру с президентской гонки. Вместо себя он предложил вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии.