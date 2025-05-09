WP: подавшая иск против Трампа генпрокурор Нью-Йорка попала под следствие

Министерство юстиции США начало расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с делом. Ранее госпожа Джеймс подала несколько исков против обеих администраций президента США Дональда Трампа.

Как отметила газета, это первое известное уголовное расследование в отношении сотрудника правоохранительных органов, который принял меры против Дональда Трампа.

Расследование сделок Летиции Джеймс с недвижимостью началось после письма директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте. Письмо он направил в апреле генпрокурору Пэм Бонди. В письме утверждается, что Джеймс «подделывала банковские документы и записи о собственности, чтобы получить господдержку, кредиты и более выгодные условия кредитования».

Ранее Летиция Джеймс подала иск против Trump Organization с обвинением в нарушениях деловой практики. В прошлом году она добилась крупного судебного решения на сотни миллионов долларов, отмечает WP. Дональд Трамп планирует подать апелляцию.