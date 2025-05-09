В Смольном объяснили, как будут работать станции метро в Петербурге 9 мая

В связи с проведением массовых мероприятий по случаю 80-летию Победы в Великой Отечественной войне вестибюли станций метрополитена в центре города будут работать с ограничениями. В комитете по транспорту уточнили, когда именно они будут закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Утром 9 мая пассажиры смогут лишь подняться с «Адмиралтейской», вестибюль работает на выход с 8:30 до 11:30. Вечером — с 21:00 до 22:00. В это же время пассажиры не смогут попасть на «Горьковскую», только выйти.

Станции «Площадь Александра Невского 1», «Площадь Александра Невского 2», вестибюль «Площади Восстания» (выход на улицу Восстания») будут работать только на выход с 13:00 до 14:30. Второй вестибюль «Площади Восстания» будет в этот же период работать на вход и выход.

«Маяковскую» полностью закроют на час, с 14:00 до 15:00. Поезда будут следовать по «зеленой» ветке без остановки на ней. Вестибюль 1 станции «Невский проспект» с 7:00 будет работать только на вход (до распоряжения ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти). Второй (выход на канал Грибоедова) — с утра полностью закроют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мосты через Неву до 10 мая будут подсвечены в цветах Георгиевской ленты.

Татьяна Титаева