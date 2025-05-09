Умерла автор «Приключений желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

На 97 году жизни умерла детская писательница Софья Прокофьева — автор повести «Приключения желтого чемоданчика» и других сказок. Об этом сообщил издательский дом «Городец» в своем Telegram-канале.

Помимо «Приключений желтого чемоданчика», Софья Прокофьева написала сценарии к 20 короткометражным и трём полнометражным мультфильмам, включая «Лоскутик и облако», «Остров капитанов» и «Ученик волшебника». Также она стала автором сценариев к художественным фильмам «Пока бьют часы», «Оставь окно открытым» и психологической драмы «Без свидетелей», экранизированной Никитой Михалковым.

Среди наград писательницы — премия Кодаи в Японии за лучшую детскую книгу, премия ФИПРЕССИ и Национальная литературная премия «Золотое перо Руси».