Российские хоккеисты обыграли белорусов

Команда «Россия 25» со счетом 3:1 обыграла сборную Белоруссии по хоккею в заключительном матче майского турне. Встреча прошла в Минске.

В составе российской команды, которую возглавляет Роман Ротенберг, дубль сделал Сергей Плотников, также гол забил Владислав Леонтьев. У белорусов автором единственной шайбы стал Александр Скоренов.

В рамках майского турне российские хоккеисты обыграли сборную Казахстана со счетом 4:1 в Астане. Затем команда трижды уступила белорусам — 2:4, 7:8, 1:3. Первый матч прошел в Астане, остальные два — в Тольятти.

Команда «Россия 25» состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. С 2022 года российские и белорусские сборные отстранены от турниров, проходящих под эгидой Международной федерации хоккея.

Таисия Орлова