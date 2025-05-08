В Мурманской области два аэропорта приостанавливали работу почти на час

В аэропортах Мурманск и Хибины (находится в городе Апатиты) вводились временные ограничения. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, объяснил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работа аэропортов приостанавливалась в 18:21 мск. Ограничения были сняты в 19:15 мск. До этого Мурманск закрывался накануне, 7 мая, сообщали в Росавиации.

Накануне ограничения на прием и выпуск самолетов вводили и снимали в 13 аэропортах России. Приостановка работы была связана с опасностью ударов БПЛА. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за этого в Москве был задержан или отменен каждый третий рейс.