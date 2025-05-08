ЦСКА оторвался от УНИКСа в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал вторую домашнюю победу над казанским УНИКСом в полуфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ до четырех побед.

Встреча завершилась со счетом 95:87. Счет в противостоянии — 2:0.

Наиболее результативным игроком матча стал атакующий защитник ЦСКА Алекса Аврамович. На счету серба 32 очка. Двадцатиочковый порог также преодолели разыгрывающий армейцев Каспер Уэйр (26), его коллега по амплуа Маркус Кин из УНИКСа (23) и центровой казанцев Джален Рейнольдс (20).

Серия продолжится 10 мая. Третий матч состоится в Казани.

Роман Левищев